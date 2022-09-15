VK внедрит свои сервисы в школы и колледжи России

"Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе инструментов общения - чаты и видеоконференции. Сотрудничество сторон позволит школам просто и удобно перейти на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", а у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам", - сообщили в пресс-службе.