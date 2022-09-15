VK внедрит свои сервисы в школы и колледжи России

Министерства просвещения и цифрового развития России подписали с VK соглашение, согласно которому сервисы "VK мессенджер", "VK звонки" и "Почта Mail.ru" начнут использоваться в российских школах. Об этом сообщили в пресс-службе VK в четверг.
"Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе инструментов общения - чаты и видеоконференции. Сотрудничество сторон позволит школам просто и удобно перейти на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", а у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам", - сообщили в пресс-службе.
Эти сервисы планируется использовать в школах и колледжах, а VK обеспечит их развитие и функционирование, сообщили в компании. Минпросвещения же будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем, а Минцифры - за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС "Моя школа".
Соглашение подписали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.
"Естественно, новые технологии будут использоваться только как дополнение к традиционным формам обучения, живой диалог учителя с учеником - неизменная основа отечественного обучения и воспитания. <...> Одно из важных направлений - организация общения школьников с друзьями, одноклассниками и преподавателями в безопасной среде", - заявил Кравцов. Шадаев считает, что "бесшовная интеграция этих решений во ФГИС "Моя Школа" расширит возможности платформы и повысит удобство пользователей".
В свою очередь Кириенко добавил, что "соглашение станет новым шагом в этом направлении, совместными усилиями мы сможем предоставить еще больше возможностей и цифровых инструментов для организации школьного обучения", сообщили в компании.