В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
16 минут назад

VK внедрит свои сервисы в школы и колледжи России

ТАСС

Министерства просвещения и цифрового развития России подписали с VK соглашение, согласно которому сервисы "VK мессенджер", "VK звонки" и "Почта Mail.ru" начнут использоваться в российских школах. Об этом сообщили в пресс-службе VK в четверг.

VK внедрит свои сервисы в школы и колледжи России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе инструментов общения - чаты и видеоконференции. Сотрудничество сторон позволит школам просто и удобно перейти на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", а у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам", - сообщили в пресс-службе.

Видео дня

Эти сервисы планируется использовать в школах и колледжах, а VK обеспечит их развитие и функционирование, сообщили в компании. Минпросвещения же будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем, а Минцифры - за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС "Моя школа".

Соглашение подписали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

"Естественно, новые технологии будут использоваться только как дополнение к традиционным формам обучения, живой диалог учителя с учеником - неизменная основа отечественного обучения и воспитания. <...> Одно из важных направлений - организация общения школьников с друзьями, одноклассниками и преподавателями в безопасной среде", - заявил Кравцов. Шадаев считает, что "бесшовная интеграция этих решений во ФГИС "Моя Школа" расширит возможности платформы и повысит удобство пользователей".

В свою очередь Кириенко добавил, что "соглашение станет новым шагом в этом направлении, совместными усилиями мы сможем предоставить еще больше возможностей и цифровых инструментов для организации школьного обучения", сообщили в компании.

Наука и техника,Владимир Кириенко,Максут Шадаев,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители