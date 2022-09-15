Adobe купит онлайн-сервис для дизайнеров Figma за $ 15 млрд

Притом официально о сделке должны объявить уже сегодня, но комментировать что-то для Bloomberg представители Adobe и Figma отказались. Вероятно, это произойдёт позже. К тому же сегодня Adobe может опубликовать свои доходы за третий финансовый квартал, а вместе с этим объявит о сделке с Figma.