Лучшие расширения для Chrome от Google: почта, офис в браузере и другие

Google Chrome — не только самый популярный браузер на рынке, но еще и один из самых кастомизируемых. Магазин расширений предлагает тысячи плагинов на любой вкус, в том числе и от самих разработчиков Chrome, которые сделали свое детище еще лучше. Сегодня мы собрали лучшие расширения от Google: от исключительно косметических до крайне практичных.

Фото: Google Google

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Если вы привыкли регулярно проверять почтовый ящик Gmail, то это расширение для вас. Google Mail Checker закрепляет на панели инструментов ярлык, который отображает количество непрочтенных писем в вашем ящике: чтобы открыть почту, достаточно лишь нажать на иконку.

Send from Gmail создает быстрый способ поделиться ссылками на веб-страницы через почту. При нажатии на иконку расширение открывает всплывающее окно почты Gmail и генерирует письмо, состоящее из URL-ссылки на сайт и темы сообщения — она будет соответствовать названию страницы.

Если на вашем компьютере нет Microsoft Office, но вам срочно нужно открыть офисный файл, то «Редактирование файлов Office» избавит вас от проблем. Просто перетащите документ в окно браузера — расширение откроет его в соответствующем приложении, от Word до Excel или Powerpoint. После внесения правок вы сможете сохранить файл в том же формате, либо экспортировать его в какой-то другой.

«Сохранить на Google Диске», как можно догадаться по названию, сохраняет открытую страницу, документ или изображение на вашем Google Drive. Чтобы сохранить вебсайт, нужно лишь нажать на иконку расширения — для скачки других файлов предусмотрено контекстное меню, открываемое правой клавишей мыши.

Этот плагин встраивает в браузер сервис Google Keep, который позволяет вести заметки во время интернет-серфинга: там можно не только записывать текст, но и сохранять страницы или изображения.

Если вы изучаете онлайн-магазин, читаете блог или собираете информацию, вам наверняка захочется найти альтернативы: цены подешевле, другие мнения, другие источники. Расширение Google Similar Pages добавляет на панель управления кнопку, которая открывает список похожих тематических страниц — так вы сэкономите немного времени на беглом поиске.

Мега-популярный переводчик Google существует и в онлайн виде, но при помощи специального расширения он может работать прямо в браузере Chrome. Для перевода необходимо выделить текст, кликнуть правой клавишей мыши и выбрать опцию в контекстном меню.

«Способы ввода текста» позволяют набирать текст в браузере на других языках, в том числе и тех, что не настроены на компьютере. Предварительно организовав словарь в настройках расширения, вам достаточно лишь кликнуть на строку ввода на веб-странице и кликнуть правой клавишей мыши, чтобы переключить язык. Кроме того, «Способы ввода текста» поддерживает рукописный ввод, если вы владеете нужной периферией.

Полезный инструмент для людей, страдающих дальтонизмом или просто плохо различающих цвета. При помощи «Цветового фильтра» можно настроить цветовую схему любой веб-страницы, выбрав один из трех фильтров и подобрав подходящую яркость.

Если вы студент, то, возможно, уже не раз слышали о сервисе «Google Академия» — это расширение встраивает его в браузер Chrome. «Кнопка Google Академии» помогает искать академические журналы, научные книги, исследования и другую ценную информацию, не открывая сайт в отдельной вкладке. Более того, расширение также подскажет, как правильно отформатировать ссылки на источники в документе.

Идеальный помощник для офиса, школьных занятий и семейных посиделок, где всем присутствующим нужно открыть одну веб-страницу. «Google Тон» транслирует открытый в Chrome вебсайт на все близлежащие устройства — если, конечно, на них тоже загружено расширение.

Earth View from Google Earth — косметическое расширение, которое показывает красивые пейзажи из Google Earth каждый раз, когда вы открываете новую вкладку браузера. Если какое-то из них вам понравится, изображение можно сохранить, чтобы поставить на фон рабочего стола — или посмотреть галерею предыдущих картинок.

То же самое, что и Earth View from Google Earth, только здесь вместо спутниковых фотографий показываются картины, сопровожденные названием полотна, датой создания, именем художника и галереей, где хранится реальный экземпляр.