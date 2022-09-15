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22 минуты назад

На YouTube обнаружили видео для геймеров с вредоносными файлами

ТАСС

Видео для геймеров про такие популярные игры, как Fifa 22, Final Fantasy XIV, Lego Star Wars и Spider-Man, с набором вредоносных файлов начали появляться на видеохостинге YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

На YouTube обнаружили видео с вредоносными файлами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили на YouTube необычную вредоносную кампанию. Под видом геймерского контента злоумышленники распространяют целый набор вредоносных файлов", - отметили в пресс-службе.

Чтобы привлечь внимание геймеров, злоумышленники используют видео про популярные игры APB Reloaded, CrossFire, DayZ, Dying Light 2, F1 22, Farming Simulator, Farthest Frontier, FIFA 22, Final Fantasy XIV, Forza, Lego Star Wars, Osu!, Point Blank, Project Zomboid, Rust, Sniper Elite, Spider-Man, Stray, Thymesia, VRChat и Walken.

Злоумышленники загружают в уже существующие каналы без ведома их владельцев видеоописания читов и кряков или инструкции, как взломать ту или иную игру или программное обеспечение, и добавляют в описания к инструкциям ссылку на вредоносный RAR-архив. Если его скачать, он тут же начнет самораспаковываться и запустит вирус, который умеет красть логины, пароли и данные банковских карт пользователей, пояснили в пресс-службе.

Также злоумышленники охотятся не только за данными игровых аккаунтов, но и за ресурсами игровых компьютеров. В данном случае они, предположительно, устанавливают видеокарты, которые впоследствии могут быть использованы для майнинга.

"Мы советуем тщательно выбирать, что и откуда скачивать, и с особой осторожностью относиться к подозрительным архивам из не доверенных аккаунтов", - советует эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
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