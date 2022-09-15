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1 час назад

Как отключить незаконные платные услуги на телефоне: ответ Роскомнадзора

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Многие россияне стали замечать, что на их телефонах подключены платные услуги, хотя согласия на подключение они не давали. Как с этим бороться, рассказали в Роскомнадзоре.

Как отключить незаконные платные услуги на телефоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если вы заметили дополнительные подписки, согласие на подключение которых не давали, смело просите оператора отключить их и вернуть вам деньги», – посоветовали специалисты надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что по закону операторы связи не имеют права подключать платные услуги без согласия. Это значит, что в случае отказа абонент может обратиться в Роспотребнадзор или сразу в суд.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung собирается возобновить официальные поставки своих смартфонов в Россию.

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