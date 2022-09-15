Предложены 4 способа избавиться от ненужного смартфона

Первым вариантом авторы издания «Газета.Ru» назвали утилизацию. Человечество каждый год производит 2,24 миллиарда тонн твердых отходов (ТКО), из которых приблизительно 54 миллиона тонн приходится на устаревшую технику.

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С начала марта текущего года на территории России запретили выбрасывать в обычные мусорные баки смартфоны, ноутбуки и прочие электронные отходы, поэтому их необходимо сдавать в специальные отведенные места.

Другим вариантом может стать разборка мобильного устройства на запчасти. Когда имеется лишний смартфон, который через время пришел в негодность, то есть смысл рассмотреть его реализацию на запчасти.

Третьим способом избавления от ненужного гаджета эксперты указали трейд-ин. Большинство магазинов предоставляют услугу трейд-ин, когда можно принести старый смартфон и получить скидку на покупку новой модели.