Астрофизики посчитали, сколько в Млечном Пути "водных" планет

В Млечном Пути может быть столько же водных миров, сколько и планет, похожих на Землю, считают астрофизики из Чикагского университета и Канарского института астрофизики. Их работа была опубликована в журнале Science.

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В своем исследовании ученые проанализировали массы и радиусы всех известных 43 скалистых экзопланет, которые вращаются вокруг звезд М-типа (звезды спектрального класса M имеют температуры поверхности от 2500 до 3800 K и красный цвет, около 80% звезд Млечного пути относятся к этому классу).

Данные, необходимые для работы, ученые получили с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и спектрографа CARMENES на 3,5-метровом телескопе в обсерватории Калар-Альто на юге Испании.

Анализ показал, что значительная часть имела плотность, которая была слишком малой по сравнению с их размером, чтобы состоять полностью из камня. Это значит, что изученные экзопланеты должны состоять наполовину из камня и наполовину из воды или других более легких молекул, например, метан, аммиак и другие летучие элементы.

«Мы обнаружили первое экспериментальное доказательство того, что водных планет так же много, как планет, похожих на Землю. Мы выяснили, что именно плотность планеты, а не ее радиус, как считалось ранее, отличает «сухие» планеты от «влажных». Земля – это сухая планета, хотя ее поверхность в основном покрыта водой. Вода на Земле составляет всего 0,02% от ее общей массы, в то время как в этих водных мирах она составляет 50% массы планеты», – объяснили ученые.

Ученые отметили, что вода на этих планетах не представлена в виде морей, рек или океанов, и находится под коркой льда.