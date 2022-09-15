В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Продемонстрирована спутниковая связь в iPhone 14

Lenta.ru

Журналисты продемонстрировали, как работает функция спутниковой связи в новых смартфонах Apple. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Продемонстрирована работа спутниковой связи в iPhone 14
Фото: ReutersReuters

Авторы крупных IT-медиа, опубликовавших 14 сентября первые обзоры на iPhone 14, рассказали подробности о функции спутниковой связи. Журналисты TechCrucnh заявили, что данная опция будет запущена в США и Канаде в ноябре, поэтому они протестировали ее сразу после презентации Apple — на специальном стенде. Выяснилось, что iPhone начнет искать контакт со спутниками в случае, если его владелец не сможет дозвониться до экстренных служб.

Видео дня

При неудачной повторной попытке набора 911 телефон начнет поиск спутников — на экране отобразиться соответствующий интерфейс. Спустя некоторое время устройство уведомит пользователя, что связь установлена, и позволит открыть приложение «Сообщения», чтобы можно было написать диспетчеру спасателей о ситуации. Авторы уточнили, что многие экстренные службы не поддерживают связь через текстовые сообщения, поэтому их будут принимать специальные центры Apple и отправлять спасателям. Новая опция будет работать с ноября в США и Канаде, но воспользоваться ее смогут, например, посещающие эти страны туристы.

Также специалисты узнали, что вместе с текстовым сообщением Apple передаст профайл пользователя с медицинской информацией и данные о его местоположении. Опцией можно будет пользоваться не только для связи с экстренными службами — сообщения будут отправлены через сервис Find My.

По словам журналистов The Verge, которые также протестировали новую опцию, отправленные через спутниковую связь сообщения доходили с задержкой в 30 секунд, что авторы назвали отличным результатом. Однако специалисты не смогли сказать, как быстро приходили бы сообщения в реальных условиях.

Ранее стало известно, что новая функция спутниковой связи на iPhone 14 будет недоступна в России. «В России она в ближайшие годы не включится, поскольку для этого Apple должна получить разрешение государств в лице, например, Минцифры», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители