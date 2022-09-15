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9 минут назад

Предзаказы iPhone 14 Plus во всем мире назвали «провалом»

Газета.Ru

Новая политика Apple по сегментации iPhone терпит провал. Об этом со ссылкой на аналитика TF International Securities Минг Чи-Куо сообщает издание Business Insider. Куо назвал ошибкой отказ Apple от mini-версии iPhone в пользу версии Plus.

iPhone 14
Фото: AppleApple

Аналитик апеллирует к тому, что по итогу первых дней предзаказов iPhone 14 Pro Max и Pro показали «хороший» и «нейтральный» результат относительно предзаказов на устройства прошлых лет. При этом, по его данным, iPhone 14 и 14 Plus показали «плохой» результат: ниже, чем было у iPhone SE 3 и iPhone 13 mini.

«Результат предварительных заказов на новый продукт оказался значительно ниже ожидаемого. Это означает, что стратегия Apple по сегментации iPhone для стандартных моделей в этом году терпит провал», – заявил Куо.

Куо ожидает, что при сохранении наблюдаемой тенденции в ноябре Apple скорректирует свои прогнозы по поставкам смартфонов в меньшую сторону.

Ранее «Газета.Ru» писала, что на этапе предзаказа iPhone 14 пользуются в России большим спросом, чем iPhone 13.

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