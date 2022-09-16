Учёные научили робота реагировать на юмор

Учёные из Киотского университета в Японии научили робота-андроида Эрику, который выглядит как девушка с естественной живой мимикой, максимально похожей на человеческую, и силиконовой кожей определять человеческий смех и принимать решение, уместно ли смеяться в ответ.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Эрику наделили тремя подсистемами искусственного интеллекта: одна обнаруживала смех, вторая принимала решение о том, надо ли смеяться в ответ, а третья выбирала подходящий тип смеха. Это модель совместного смеха, которая делает робота более эмпатичным и естественным в диалоге с людьми.

Эта функция оказалась самой важной и сложной. Эту модель ИИ протестировали в четырёх коротких двух-трёхминутных диалогах между людьми и Эрикой.

В первом сценарии Эрика издала только вежливый смех, во втором и третьем весело расхохоталась, а в последнем использовала оба типа смеха. Исследователи также разработали два дополнительных набора тестовых диалогов, но в одном из них Эрика совсем не смеялась, а в другом — смеялась каждый раз, когда смеялся собеседник, вне зависимости от контекста. То есть модель совместного смеха показала свою работоспособность.