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50 минут назад

Российским госкомпаниям разрешили закупать серверы с зарубежными чипами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую балльную систему для закупки вычислительной техники для государственных компаний. Теперь в рамках госзаказа можно приобретать серверы и системы хранения данных (СХД) с зарубежными процессорами. Как пояснили «Коммерсанту» участники рынка, госсектору остро необходима техника, а российских процессоров на всех может не хватить.

Госсектору разрешили закупать серверы с зарубежными чипами
Фото: ТАССТАСС

Новые правила изменяют критерии признания «отечественности» оборудования. К ним относятся наличие российского процессора в СХД и серверах или сборка компонентов в РФ. Соответствие этим критериям позволяет производителям оборудования включать его в реестр российского оборудования Минпромторга и получать преференции при госзаказах (когда госзаказчик должен делать выбор в пользу отечественного оборудования). Компания получает баллы за каждую технологическую операцию при производстве. За наличие процессора производитель получит большое число баллов, но если в сервере или СХД стоит зарубежный чип, баллы можно набрать с помощью других операций.

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«В текущих условиях есть риск, что "Байкалов" и "Эльбрусов" физически не хватит на всех заказчиков. Проще говоря, если у подрядчика на складе есть достаточно серверов с русскими чипами, он выйдет на торги и получит приоритет. Если же запасов физически нет, заказчик сможет спокойно закупить российскую технику на условном Intel», — отметил источник «Коммерсанта».

В апреле российские компании попросили Минцифры помочь с закупкой «десятков тысяч серверов» из-за нехватки импортной техники. На трудности пожаловались в VK и в «Яндексе». Участники рынка отметили, что скоро проблемы возникнут и с отечественными серверами, работающими на процессорах «Байкал» и «Эльбрус».

В конце августа Американская компания Dell Technologies полностью прекратила работу в России. Российские офисы компании закрылись в середине августа. В это же время Dell прекратила все операции в стране. Компания была крупнейшим поставщиком серверов в России. По итогам 2021 года она лидировала в этом сегменте рынка с долей 21%.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Коммерсант,Intel,Минпромторг,Яндекс,
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