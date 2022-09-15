В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
54 минуты назад

Россияне в условиях санкций стали скупать новые iPhone 14

Москва24иещё 2

Пользователи смартфонов Apple в России активно бронируют новые устройства из линейки iPhone 14 – число предзаказанных устройств превышает спрос в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По информации сети магазинов МТС, разница составила 2,5 раза. Статистика показывает, что самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайт. Больше 70% оплаченных предзаказов приходятся на версии Pro и Pro Max.

Об аналогичной ситуации рассказали в "Ситилинке". Ретейлер объявил, что iPhone 14 Pro Max заказывали на 21% чаще, чем iPhone 14 Pro. Число забронированных устройств также в 4 раза превышает заказы по iPhone 14.

В сетях "М.Видео-Эльдорадо" и "МегаФон" рассказали, что спрос на устройства сохранился в рамках ожиданий и сопоставим с уровнем прошлого года.

Важную особенность iPhone 14 Pro перенесли на Android

В Россию по параллельному импорту планируется поставлять как устройства с eSIM, так и с комбинированным слотом для сим-карты. В первом случае пользователи могут столкнуться со сложностями – законодательно этот сегмент в РФ не урегулирован.

7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.

Наука и техника,Видео,Мегафон,МТС,Apple,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители