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1 час назад

Разработчик Google: искусственный интеллект уничтожит человечество

Ferra.ru

Сверхразумный ИИ "скорее всего" вызовет экзистенциальную катастрофу для человечества, говорится в новой работе исследователей из Оксфордского университета и компании Google DeepMind

Человечеству предрекли уничтожение искусственным интеллектом
Фото: UnsplashUnsplash

Самые успешные модели ИИ сегодня известны как GAN, или генеративные адверсарные сети. Они имеют двухчастную структуру, где одна часть программы пытается сгенерировать картинку (или предложение) из входных данных, а вторая часть оценивает ее работу. В новой работе предлагается, что в какой-то момент в будущем продвинутый ИИ, контролирующий какую-то важную функцию, может быть стимулирован к тому, чтобы придумать мошеннические стратегии для получения вознаграждения таким образом, чтобы нанести вред человечеству.

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Поскольку ИИ в будущем может принимать любые формы и реализовывать различные конструкции, в статье для примера представлены сценарии, в которых продвинутая программа может вмешаться, чтобы получить вознаграждение, не достигнув своей цели. Например, ИИ может захотеть "устранить потенциальные угрозы" и "использовать всю доступную энергию", чтобы обеспечить контроль над своим вознаграждением в виде ресурсов (которые не бесконечны) для своего существования.

Авторы статьи предполагают, что жизнь на Земле превратится в игру с нулевой суммой между человечеством с его потребностями выращивать пищу и поддерживать свет, и сверхпродвинутой машиной, которая попытается использовать все доступные ресурсы для получения вознаграждения и защиты от наших нарастающих попыток остановить ее.

В заключение доклада отмечается, что "существует множество допущений, которые необходимо сделать, чтобы это антисоциальное видение имело смысл - допущений, которые, как признается в докладе, почти полностью "спорны или их можно избежать"".

"То, что эта программа может напоминать человечество, превосходить его во всех значимых отношениях, что они будут выпущены на свободу и будут конкурировать с человечеством за ресурсы в игре с нулевой суммой, - все это предположения, которые могут никогда не осуществиться".

Наука и техника,Google,
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