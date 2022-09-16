Ученые выяснили, кто «мусорит» на околоземной орбите

Ученые из Российского университета дружбы народов проанализировали причины «засорения» околоземной орбиты за последние 10 лет. Количество космического мусора продолжает расти. Оказалось, причина этому — возросшее число запусков малых аппаратов. Результаты опубликованы в журнале Acta Astronautica.

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Отработавшие ступени ракет, поломанные спутники, обломки от взрывов и другие объекты становятся космическим мусором. Порядка 75% таких объектов оказываются на низких орбитах и создают опасность для космических аппаратов и объектов на поверхности Земли. C 2007 по 2009 год количество космического мусора на низких орбитах увеличилось более чем на 40%. Это связывают с несколькими крупными событиями — столкновением спутников Cosmos-2251 и Iridium-33, а также разрушением метеорологического спутника Fengun-1C. С 2011 года количество мусора продолжает расти, хотя похожих событий не происходило. Чтобы выяснить причины, по которым околоземная орбита продолжает «засоряться», инженеры РУДН проанализировали открытые данные о запусках и разрушениях объектов.

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Космическую деятельность ведут более 90 стран, международных организаций и компаний. Число участников и, соответственно, объектов в околоземном космическом пространстве растет. Но, как оказалось, космос — это ограниченный ресурс. Причем с точки зрения как доступных орбит, так и радиочастотного спектра передаваемых данных. Космический мусор в околоземном космическом пространстве — неотъемлемое негативное последствие космической деятельности, которое ограничивает этот ресурс.

Инженеры РУДН назвали причины, из-за которых в 2011–2021 годах на низких орбитах увеличилось количество космического мусора. В первую очередь, это увеличение числа новых запусков малых аппаратов, а также «созвездий» спутников. Количество разрушений, как выяснили инженеры, описывается как полностью случайная величина. А вот количество объектов, которые «падают» и сгорают в атмосфере, связано с солнечной активностью. Исследователи отметили корреляцию количества вошедших в атмосферу объектов с индексом солнечной активности F10.7. — он характеризует среднесуточный поток радиоизлучения Солнца.

В период с 2010 по 2021 год инженеры РУДН выделили четыре периода по количеству запусков. Самый активный период — 2020 и 2021 годы, когда запускалось более тысячи космических аппаратов (КА). Для сравнения, в 2010–2012 годах число запущенных КА не превышало сотни. Больше всего фрагментов разрушений наблюдалось в 2010, 2015 и 2020 годах — 313, 720 и 644 соответственно, а самыми «спокойными» годами оказались 2013-й и 2017-й.