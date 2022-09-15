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43 минуты назад

Ученые нашли следы самой древней в истории человечества  хирургической операции

runews24.ru

Археологи выяснили, что хирургические операции по ампутации конечностей начали проводить намного раньше, чем считалось до сих пор. Так, в пещере Лян Тебо был найден скелет молодого человека, которому отрезали треть левой голени 31 000 лет назад.

Найдены следы самой древней хирургической операции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты считают, что юноша пережил ампутацию ноги еще в детстве, а после прожил еще 6-9 лет. При этом ученые уверены, что ногу молодой человек потерял не в результате абсцесса мягких тканей или из-за нападения животного, а в результате механической травмы. После ампутации рану чистили и обрабатывали, чтобы она быстрее зажила.

Эта находка доказывает, что проводить такие операции люди стали гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Ранее считалось, что первые операции по ампутации конечностей начали проводить 12 000 лет назад, Как вид медицинской хирургической помощи ампутацию начали проводить 100 лет назад.

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