Найдены следы самой древней хирургической операции

Археологи выяснили, что хирургические операции по ампутации конечностей начали проводить намного раньше, чем считалось до сих пор. Так, в пещере Лян Тебо был найден скелет молодого человека, которому отрезали треть левой голени 31 000 лет назад.

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Специалисты считают, что юноша пережил ампутацию ноги еще в детстве, а после прожил еще 6-9 лет. При этом ученые уверены, что ногу молодой человек потерял не в результате абсцесса мягких тканей или из-за нападения животного, а в результате механической травмы. После ампутации рану чистили и обрабатывали, чтобы она быстрее зажила.