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8 минут назад

На iPhone 14 сломалась функция активации

Lenta.ruиещё 3

Первые покупатели новых смартфонов Apple столкнулись с проблемой активации устройств. Об этом сообщает издание MacRumors.

На iPhone 14 сломалась функция активации
Фото: ReutersReuters

Как выяснили журналисты медиа, из-за неизвестной ошибки iOS владельцы новых телефонов Apple не смогли активировать свои гаджеты по Wi-Fi. В распоряжении редакции оказалась служебная записка Apple, согласно которой в компании подтвердили факт наличия проблемы. В настоящий момент инженеры корпорации пытаются исправить ошибку.

По словам авторов, неизвестная поломка не позволяет настроить новый смартфон по беспроводной связи — в процессе появляется ошибка. В Apple рекомендовали отказаться от процесса настройки телефона через Wi-Fi и использовать подключение через компьютер и iTunes. Ошибка была исправлена в iOS 16.1, обновление скоро будет доступно для владельцев смартфонов.

Журналисты MacRumors отметили, что мешающая активировать iPhone ошибка появилась очень несвоевременно. По словам специалистов, в середине сентября миллионы потребителей начали получать новые смартфоны Apple в связи с недавним запуском iPhone 14.

Apple представила телефоны нового поколения 7 сентября. В линейку вошли базовые модели iPhone 14 и 14 Plus, а также премиальные флагманы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Наука и техника,Apple,
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