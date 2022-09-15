Apple увеличит количество рекламы в App Store

Apple добавит новые рекламные блоки в App Store до конца года. Благодаря расширению рекламных площадей разработчики получат «возможность привлечь ещё больше клиентов». Об этом говорится в сообщении, разосланном разработчикам, пишет CNBC.

Новые рекламные блоки представляют собой значительное расширение рекламного инвентаря Apple. В последние годы реклама размещалась только в двух местах: на вкладке поиска и на странице с результатами поиска. Источники издания полагают, что дополнительные объявления будут показываться во вкладке «Сегодня» и «Вам также может понравиться».

Эксперты полагают, что это хорошая новость для многих разработчиков, чья монетизация падает с тех пор, как Apple ужесточила политику конфиденциальности App Store в 2021 году. Выгодна мера и самой Apple в связи с тем, что рост продаж техники замедлился и корпорация вынуждена искать другие источники увеличения доходов. Сейчас Apple зарабатывает на рекламе $4 млрд в год.

21 сентября Apple планирует провести онлайн-встречу с разработчиками, чтобы рассказать о нововведениях в рекламе в App Store.