Названы лучшие бюджетные смартфоны сентября

Портал Gizchina назвал лучшие бюджетные смартфоны, доступные для покупки в сентябре, стоимость которых не превышает $150 (около 9 тыс. руб.).

Фото: Realme Realme

На первом месте оказался Redmi 10 2022 NFC, который оснащен чипом MediaTek Helio G88, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон предлагает 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Redmi 10 2022 NFC получил основную камеру с разрешением 50 Мп, которая дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, 2-Мп макро-камерой и датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера представлена сенсором на 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5020 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон также получил NFC-модуль, ИК-порт и 3,5-мм аудиоразъем.

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Moto G31 с чуть менее производительным чипом Helio G85 разместили на втором месте. Смартфон также предлагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Moto G31 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с вырезом под 13-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели смартфона разместили 50-Мп основной датчик, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. Бюджетка от Motorola получила аккумулятор емкостью 5000 мАч, NFC-модуль и 3,5-мм разхем для наушников.

Третье место досталось Redmi 10C, который оснащен чипсетом Snapdragon 680, а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Смартфон получил большой 6,71-дюймовым дисплей с разрешением HD+. Основная камера на 50 Мп дополнена датчиком глубины на 2 Мп. Спереди разместили фронтальную камеру на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Redmi 10C также может похвастаться наличием 3,5-мм аудиоразъема, ИК-порта и NFC.

В топе также оказался недавно представленный в России Realme C30, который получил чипсет Unisoc Tiger T612, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Бюджетный смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+. Смартфон предлагает всего две камеры — основную на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Realme C30 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и 3,5-мм аудиоразъемом. NFC и ИК-порт в смартфоне отсутствуют.

Рейтинг закрывает прочный смартфон Doogee S61 с чипсетом Helio G35 в сочетании с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил небольшой экран диагональю 6 дюймов с разрешением HD+. Doogee S61 оснащен двумя 20-мегапиксельными камерами сзади — основной и датчиком ночного видения, а фронтальная камера представлена сенсором на 8 Мп. Смартфон с защищенным корпусом получил аккумулятор емкостью 5180 мАч. В отличие от других моделей топа Doogee S61 защищен от воды, пыли и падения по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H.