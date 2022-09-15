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2 часа назад

Китайские специалисты получили новый лунный минерал, который можно использовать для ядерного синтеза

express-novosti.ru

Китай извлек из Луны материал, который в один прекрасный день может запитать термоядерные реакторы

Китайские специалисты получили новый лунный минерал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре 2020 года модуль китайской лунной миссии «Чанъэ-5» приземлился на лунном купольном комплексе Монс-Рюмкер, в северной части Океана Бурь. Это были первые образцы с Луны почти за 50 лет, и с тех пор эксперты интенсивно изучают их.

Китайское национальное космическое агентство CNSA совместно с Управлением по атомной энергии Китая и другими учреждениями объявили 9 сентября в Пекине об обнаружении в образцах с миссии «Чанъэ-5» нового минерала, получившего название changesite-(Y). Сам минерал не представляет особого интереса; это прозрачный фосфатный материал, образующий кристаллы размером около 10 микрон.

Редкий изотоп для ядерного синтеза

Интересно, однако, что манзит-(Y) содержит гелий-3, важный изотоп, который может быть использован в ядерном синтезе. Если гелий-3 смешивается с дейтерием для реакции синтеза, образуется гелий и один протон, и в этом случае синтез гораздо более управляем. Проблема в том, что гелий-3 очень редко встречается на Земле.

На поверхности Луны гелий-3, по-видимому, встречается гораздо чаще. Это делает Луну потенциально интересной целью для космических шахтеров. Учитывая это, вероятно, не случайно, что всего через день после объявления об обнаружении changesit-(Y) Китай объявил о планах отправить еще три беспилотные миссии на Луну в течение следующих 10 лет. Конечная цель Китая – постоянное присутствие на Луне.

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