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1 час назад

Опа, новый смартфон в РФ! Oppo объявила цену в рублях на Reno 7 с 108 Мп и сверхбыстрой зарядкой

Ferra.ruиещё 2

Представители Oppo объявили о том, чего российские фанаты бренда ждали достаточно долго — она привезла в Россию свой новый смартфон Oppo Reno 7.

Oppo объявила цену в рублях на Reno 7 со сверхбыстрой зарядкой
Фото: ferra.ruferra.ru

Отличительной особенностью аппарата стала основная камера. Её главный сенсор имеет разрешение 64 Мп, но, благодаря искусственному интеллекту, итоговые снимки могут иметь разрешение в 108 Мп.

Помимо этого, новинка получила дополнительные модули основной камеры, каждый на 2 Мп. Фронтальная же камера может похвастаться разрешением в 32 Мп.

В основу Reno 7 лёг чип Snapdragon 680 4G. Это, вкупе с 8 ГБ оперативной памяти (которую можно программно расширить плоть до 13 ГБ) и 128 ГБ постоянки, позволяет назвать новинку крайне интересным аппаратом за свою цену.

К слову, о цене. В России за смартфон просят 27 990 рублей. Но в период с 15 по 19 сентября на Ozon его можно будет купить ещё дешевле на 2 тыс рублей. Для этого достаточно воспользоваться промокодом RENO2000.

Из прочего можно отметить использование в смартфоне аккумулятора на 4500 мАч и сверхыстрой зарядки на 33 Вт. С её помощью новинку можно зарядить от 0 до 100% всего за 61 минуту.

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