Solar Orbiter впервые запечатлел магнитные колебания на Солнце

Космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter впервые зафиксировал на камеру изменение магнитного поля Солнца. Эти явления известны как магнитные переключатели.

Фото: mir24.tv mir24.tv

Раньше ученым никогда не удавалось пронаблюдать за ними в режиме реального времени. Новые данные позволили лучше понять структуру переключателей и подтвердили, что они имеют S-образный характер, сообщает сайт ЕКА.

Данные были получены 25 марта 2022 года, когда Solar Orbiter подлетел близко к Солнцу. Прибор Metis сделал необычную фотографию солнечной короны. Ученые увидели искаженный S-образный излом в корональной плазме.

Изображение было сделано в видимом свете. Ученые сравнили его со снимком, сделанным ультрафиолетовой камерой, и предположили, что это – пример магнитного переключателя.

Явление зафиксировали над активной областью AR 12972. Дальнейший анализ данных Metis показал, что скорость плазмы над этой областью была очень низкой, так как она еще не высвободила накопленную энергию.

Известно, что на Солнце существуют открытые и замкнутые линии магнитного поля. Открытые линии исходят от звезды и соединяются с межпланетным магнитным полем Солнечной системы. Плазма может свободно течь, порождая быстрые солнечные ветры.

Замкнутые линии представляют собой петли магнетизма, которые дугой поднимаются в солнечную атмосферу, изгибаются и исчезают. Плазма почти не вырывается в космос за пределы линий, поэтому скорость солнечных ветров в этих областях низка.

Ученые смогли доказать, что магнитные переключатели возникают при взаимодействии между открытыми и закрытыми линиями. В ходе новых исследований они планируют установить, как солнечные ветры ускоряются и нагреваются вдали от Солнца.