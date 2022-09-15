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2 часа назад

Пролетевший низко метеор испугал жителей Великобритании – СМИ

Москва24

Жители Великобритании заявили, что видели метеор, который пролетел настолько низко, что его можно было услышать. Об этом сообщает Daily Mail.

Пролетевший низко метеор испугал жителей Великобритании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, многие очевидцы были шокированы происходящим. По их словам, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер, был слышен громкий хлопок. По данным организации UK Meteor Network, которая занимается сбором данных о метеорах, специалистам поступило более 200 обращений.

"Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии", – говорится в сообщении UK Meteor Network в Twitter.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили астероид, который потенциально может столкнуться с Землей 4 июля 2023 года. Небесное тело получило наименование 2022 AE1. Его выявили в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США. Астероид имеет в диаметре около 70 метров. Скорость его движения составляет 19,83 километра в секунду. Возможность столкновения объекта с Землей оценивается как 1 шанс к 1 700.

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