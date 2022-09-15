Пролетевший низко метеор испугал жителей Великобритании

Жители Великобритании заявили, что видели метеор, который пролетел настолько низко, что его можно было услышать. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, многие очевидцы были шокированы происходящим. По их словам, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер, был слышен громкий хлопок. По данным организации UK Meteor Network, которая занимается сбором данных о метеорах, специалистам поступило более 200 обращений.

"Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии", – говорится в сообщении UK Meteor Network в Twitter.