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42 минуты назад

Биологи обнаружили загадочное голубое существо на дне Карибского моря

Газета.Ru

Ученые из национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сфотографировали странное голубое существо на дне Карибского океана. Об этом сообщает Washington Times.

Биологи обнаружили загадочное голубое существо на дне Карибского моря
Фото: NOAA Ocean ExplorationNOAA Ocean Exploration

Существо обнаружили неподалеку от острова Санта-Крус на глубине около 427 метров. Ученые считают, что могли увидеть мягкий коралл, оболочника или губку, но ранее такой вид не был описан.

Животное, покрытое бугорками, не имеет конечностей и способно менять свою форму, а также зарываться в песок. Причудливая капля была обнаружена во время экспедиции NOAA, проведенной с целью сбора различных данных, включая геоморфологию морского дна. Ученые уверены в том, что загадочная голубая капля — это животное, но идентифицировать группу, к которой оно относится, будет возможно лишь когда они добудут образец животного или более качественное фото — возможно, его сможет опознать эксперт по кораллам. Карибское море, где была обнаружена загадочная голубая капля, имеет самый высокий уровень биоразнообразия среди всех других районов Атлантики. Согласно отчету Организации Восточно-карибских государств, это биоразнообразие находится под угрозой из-за действий человека.

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