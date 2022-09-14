Биологи обнаружили загадочное голубое существо на дне Карибского моря

Животное, покрытое бугорками, не имеет конечностей и способно менять свою форму, а также зарываться в песок. Причудливая капля была обнаружена во время экспедиции NOAA, проведенной с целью сбора различных данных, включая геоморфологию морского дна. Ученые уверены в том, что загадочная голубая капля — это животное, но идентифицировать группу, к которой оно относится, будет возможно лишь когда они добудут образец животного или более качественное фото — возможно, его сможет опознать эксперт по кораллам. Карибское море, где была обнаружена загадочная голубая капля, имеет самый высокий уровень биоразнообразия среди всех других районов Атлантики. Согласно отчету Организации Восточно-карибских государств, это биоразнообразие находится под угрозой из-за действий человека.