Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти в 2022 году полетит вместе с Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на корабле SpaceX Crew Dragon на МКС. Это будет ее вторая экспедиция на станцию и первая в качестве командира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕКА.
Отмечается, что она заменит действующего командира МКС Олега Артемьева, который возвращается на Землю.
Саманта Кристофоретти станет первой европейкой на этой должности, подчеркнули в пресс-службе.
Астронавт призналась, в свою очередь, что с нетерпением ждет полета и надеется успешно применить накопленный во время предыдущего полета и на Земле опыт.
Возвращение космонавтов Дениса Матвеева, Олега Артемьева и Сергея Корсакова ожидается 29 сентября, сообщает «Интерфакс».