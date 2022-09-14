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2 часа назад

Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

Илья Родин

Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти в 2022 году полетит вместе с Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на корабле SpaceX Crew Dragon на МКС. Это будет ее вторая экспедиция на станцию и первая в качестве командира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕКА.

Командиром МКС впервые станет женщина из Европы
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что она заменит действующего командира МКС Олега Артемьева, который возвращается на Землю.

Саманта Кристофоретти станет первой европейкой на этой должности, подчеркнули в пресс-службе.

Астронавт призналась, в свою очередь, что с нетерпением ждет полета и надеется успешно применить накопленный во время предыдущего полета и на Земле опыт.

Возвращение космонавтов Дениса Матвеева, Олега Артемьева и Сергея Корсакова ожидается 29 сентября, сообщает «Интерфакс».

Наука и техника,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,
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