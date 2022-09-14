Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти в 2022 году полетит вместе с Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на корабле SpaceX Crew Dragon на МКС. Это будет ее вторая экспедиция на станцию и первая в качестве командира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕКА.