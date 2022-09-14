Российские ученые выяснили, что современные виды волков происходят из Сибири

Современные виды волков во многом происходят от сибирских предков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ученых Академии наук Республики Саха.

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"Выявлена примерная дата, когда собаки начали отделяться от волков. По результатам исследования установлено, что это произошло примерно 28 тыс. лет назад. Выявлено, что основными центрами происхождения собак являются Ближний Восток и Центральная Азия. Кроме того, доказано, что все современные волки, вероятнее всего, имеют сибирское происхождение", - сказал Альберт Протопопов, один из авторов исследования, опубликованного в Nature.

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали направление потока генов видов волков со всего мира. Оказалось, что все животные старше 23 тыс. лет скорее близки сибирским волкам, чем европейским или среднеазиатским возрастом около 30 тыс. лет. Из этого следует, происходящая из Сибири генетическая линия распространилась по Европе.

Миграция в этот регион наблюдается на протяжении всего позднего плейстоцена. Из этого также следует, что смена предков была неполной, и небольшие части древних европейских предков сохранились до наших дней. Больше половины исследованных современных евразийских волков, вероятно, сохраняют местную плейстоценовую родословную, причем вклад этой местной родословной равен примерно10-40%.