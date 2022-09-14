Microsoft признала критические уязвимости в Windows

Microsoft выпустила патчи, исправляющие уязвимости ОС Windows. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

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Как заметили журналисты медиа, пакет включает в себя патчи для исправления 63 уязвимостей. При этом пять уязвимостей признаются Microsoft как «критические», 57 — «важные», одна — «умеренная». Обновление доступно для всех пользователей фирменных операционных систем.

По словам ознакомившихся с отчетом специалистов, одна уязвимость касается обхода функций безопасности, семь — раскрытия информации, еще семь — отказа в обслуживании, 18 — повышения привилегий и 30 — удаленного выполнения кода.

В частности, уязвимость драйвера файловой системы общего журнала Windows, известная под идентификатором CVE-2022-37969, дает возможность злоумышленнику получить системные привилегии. При этом инженеры Microsoft заметили, что в случае данной проблемы методика не позволяет удаленно выполнять код без доступа к системе. Однако независимые эксперты отметили высокую важность этой системной бреши. По словам директора фирмы Action1 Corporation Майка Уолтерса, эта проблема может быть широко использована хакерами.