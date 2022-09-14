Российский спутник снял красный прилив в Приморье

«В июле 2022 года у побережья Владивостока, в Амурском заливе, была зафиксирована наибольшая за последние 30 лет концентрация микроводорослей — продуцентов токсинов. Такие явления периодически происходят по всему миру и называются красными приливами, так как цвет воды зачастую меняется», — говорится в