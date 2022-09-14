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3 часа назад

Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке

ТАСС

Сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) был взломан и подвергся DDoS-атаке около 23:00 мск во вторник. Сейчас его работа частично восстановлена и ведутся работы по восстановлению данных, говорится в сообщении в Telegram-канале ОДКБ.

Сайт ОДКБ взломали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"13 сентября около 23:00 подвергся DDoS-атаке официальный сайт ОДКБ (www.odkb-csto.org). Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7:00 14 сентября 2022 г. доступ был невозможен", - говорится в сообщении.

"В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - отметили в ОДКБ.

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