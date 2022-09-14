Сайт ОДКБ взломали

Сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) был взломан и подвергся DDoS-атаке около 23:00 мск во вторник. Сейчас его работа частично восстановлена и ведутся работы по восстановлению данных, говорится в сообщении в Telegram-канале ОДКБ.