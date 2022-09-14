Американские ученые заглянули в прошлое

Астрономы из NASA буквально сумели «обернуть время вспять», чтобы проследить, как эволюционировал остаток сверхновой SNR 0519, которая расположена в 160 тысячах световых лет от Земли в галактике под названием Большое Магелланово Облако. Отмечается, что к возникновению этой сверхновой привел взрыв белого карлика.
Согласно отчету, который опубликовало на своем сайте американское космическое ведомство, специалисты провели анализ данных с рентгеновской обсерватории Chandra, а также телескопов Hubble и Spitzer, за счет которых им удалось понаблюдать за процессом эволюции звезды. Астрономы сопоставили снимки ее местоположения за 2010, 2011 и 2020 годы, произведя измерение скорости материалов взрывной волны, составившей порядка 9 миллионов км/ч.
Ранее ученые полагали, что свет от звездного взрыва достиг Земли примерно 670 лет назад, но результаты проведенного исследования гласят, что учеными того времени могло быть зафиксировано иное событие. Это объясняется вероятным замедлением материала во взрывной волне, демонстрирующего, что взрыв мог произойти не так давно, а взрывная волна частично замедлилась в результате столкновения с плотным газом вокруг остатка звезды.