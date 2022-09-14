Американские ученые заглянули в прошлое

Астрономы из NASA буквально сумели «обернуть время вспять», чтобы проследить, как эволюционировал остаток сверхновой SNR 0519, которая расположена в 160 тысячах световых лет от Земли в галактике под названием Большое Магелланово Облако. Отмечается, что к возникновению этой сверхновой привел взрыв белого карлика.

Фото: Gismeteo Gismeteo

Согласно отчету, который опубликовало на своем сайте американское космическое ведомство, специалисты провели анализ данных с рентгеновской обсерватории Chandra, а также телескопов Hubble и Spitzer, за счет которых им удалось понаблюдать за процессом эволюции звезды. Астрономы сопоставили снимки ее местоположения за 2010, 2011 и 2020 годы, произведя измерение скорости материалов взрывной волны, составившей порядка 9 миллионов км/ч.