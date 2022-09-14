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1 час назад

Биологи выяснили, что бактерии кишечника могут помогать вирусам вызывать рак

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Чикагского университета обнаружили, что некоторые симбиотические бактерии кишечника способствуют развитию вирусной лейкемии у мышей, подавляя противоопухолевый иммунный ответ животного. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Биологи: бактерии кишечника могут помогать вирусам вызывать рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Авторы работы показали, что когда у мышей присутствуют и вирус, и некоторые виды симбиотических бактерий, три гена меняют свою активность таким образом, что нарушается противоопухолевый ответ иммунной системы, который в противном случае убил бы опухолевые клетки. Известно, что два из трех этих генов связаны с плохим прогнозом у людей с некоторыми формами рака.

В экспериментах на мышах ученые показали, что определенные бактерии действительно необходимы для регуляции активности генов, выключающих противоопухолевый ответ иммунной системы.

Ранее эта же исследовательская группа показала, что некоторые вызывающие рак ретровирусы используют кишечные микробы для распространения и размножения. Например, в исследовании 2011 года они обнаружили, что вирус, вызывающий опухоли молочных желез у мышей использует кишечные бактерии, чтобы скрываться от иммунной системы. Таким образом, микробы помогают вирусу размножаться, и в результате развиваются опухоли.

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