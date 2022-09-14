Биологи: бактерии кишечника могут помогать вирусам вызывать рак

Ученые из Чикагского университета обнаружили, что некоторые симбиотические бактерии кишечника способствуют развитию вирусной лейкемии у мышей, подавляя противоопухолевый иммунный ответ животного. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Авторы работы показали, что когда у мышей присутствуют и вирус, и некоторые виды симбиотических бактерий, три гена меняют свою активность таким образом, что нарушается противоопухолевый ответ иммунной системы, который в противном случае убил бы опухолевые клетки. Известно, что два из трех этих генов связаны с плохим прогнозом у людей с некоторыми формами рака.

В экспериментах на мышах ученые показали, что определенные бактерии действительно необходимы для регуляции активности генов, выключающих противоопухолевый ответ иммунной системы.