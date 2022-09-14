Как очистить память на Андроид: 4 способа освободить место на телефоне

Современные смартфоны обладают объемами памяти, которые и не снились первым мобильным телефонам и компьютерам — но даже десятки гигабайт хранилища очень быстро забиваются всяческим мусором. Если вы заметили, что на вашем мобильнике заканчивается свободное место, то вот инструкция о том, как можно почистить встроенное хранилище разными методами.

Фото: Рамблер Рамблер

Очистка кэша системы

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Самый эффективный способ высвободить место на внутреннем хранилище — это очистка кэша системы. Данная процедура удалит из памяти телефона временные файлы, которые лишь зря занимают место. В Google Play можно найти много приложений, созданных специально для этой цели, но загружать их необязательно: встроенный инструмент Android и так отлично справится с задачей.

Перейдите в меню «Настройки».

Найдите раздел «Хранилище». В зависимости от модели вашего телефона, он может быть как отдельным пунктом, так и опцией в меню «Система и устройство».

На экране появится статистика по файлам в памяти телефона. Нажмите «Данные кэша» — «Очистить кэш», чтобы очистка автоматически удалила ненужные файлы. Вы также можете нажать на каждую категорию файлов и очистить их вручную, если переживаете, что система сотрет что-то лишнее.

Очистка кэша приложений

Чем больше на вашем телефоне приложений, тем больше данных они хранят в памяти встроенного хранилища — этот вопрос тоже можно уладить при помощи заводских инструментов Android. Например, мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp) загружают файлы каждый раз, когда вы получаете в сообщении видеоролик или аудиозапись, и постепенно этих файлов становится все больше.

Перейдите в меню «Настройки».

Откройте раздел «Приложения и уведомления».

Нажмите на приложение, кэш которого вы хотите почистить, и выберите пункт «Хранилище и кэш».

Нажмите «Очистить кэш».

Удаление или перенос приложений на карту памяти

Хотя вам может показаться, что на телефоне совершенно нечего удалять, это не так — вы всегда можете почистить память от лишних приложений, которыми давно не пользовались. Проверить, сколько места занимает каждое приложение, можно в меню «Приложения и уведомления»: там же вы можете выбрать, какие программы удалить.

Если же это совсем не вариант и ваш телефон поддерживает карты памяти, то есть и вторая опция: перенести объемные приложения из хранилища смартфона на карту. Это облегчит нагрузку на систему и позволит вам какое-то время не волноваться о свободном месте. Правда, здесь мы не можем предоставить вам пошаговое руководство — точная процедура переноса приложений зависит от конкретной модели телефона и версии Android. Но вы без труда найдете подобные инструкции в Интернете.

Загрузочная папка

Во время интернет-серфинга мы регулярно скачиваем различные файлы из Сети, но многие владельцы смартфонов часто забывают о том, что они тоже занимают память в хранилище. Из-за этого желательно завести привычку периодически очищать папку загрузок от хлама собственными руками, так как не все менеджеры файлов для Android обращают внимание на груды цифрового мусора в отдельной папке. Это мелочь, но она способна высвободить немало памяти.