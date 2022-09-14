Как очистить память на Андроид: 4 способа освободить место на телефоне

Современные смартфоны обладают объемами памяти, которые и не снились первым мобильным телефонам и компьютерам — но даже десятки гигабайт хранилища очень быстро забиваются всяческим мусором. Если вы заметили, что на вашем мобильнике заканчивается свободное место, то вот инструкция о том, как можно почистить встроенное хранилище разными методами.
Самый эффективный способ высвободить место на внутреннем хранилище — это очистка кэша системы. Данная процедура удалит из памяти телефона временные файлы, которые лишь зря занимают место. В Google Play можно найти много приложений, созданных специально для этой цели, но загружать их необязательно: встроенный инструмент Android и так отлично справится с задачей.
Чем больше на вашем телефоне приложений, тем больше данных они хранят в памяти встроенного хранилища — этот вопрос тоже можно уладить при помощи заводских инструментов Android. Например, мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp) загружают файлы каждый раз, когда вы получаете в сообщении видеоролик или аудиозапись, и постепенно этих файлов становится все больше.
Хотя вам может показаться, что на телефоне совершенно нечего удалять, это не так — вы всегда можете почистить память от лишних приложений, которыми давно не пользовались. Проверить, сколько места занимает каждое приложение, можно в меню «Приложения и уведомления»: там же вы можете выбрать, какие программы удалить.
Если же это совсем не вариант и ваш телефон поддерживает карты памяти, то есть и вторая опция: перенести объемные приложения из хранилища смартфона на карту. Это облегчит нагрузку на систему и позволит вам какое-то время не волноваться о свободном месте. Правда, здесь мы не можем предоставить вам пошаговое руководство — точная процедура переноса приложений зависит от конкретной модели телефона и версии Android. Но вы без труда найдете подобные инструкции в Интернете.
Во время интернет-серфинга мы регулярно скачиваем различные файлы из Сети, но многие владельцы смартфонов часто забывают о том, что они тоже занимают память в хранилище. Из-за этого желательно завести привычку периодически очищать папку загрузок от хлама собственными руками, так как не все менеджеры файлов для Android обращают внимание на груды цифрового мусора в отдельной папке. Это мелочь, но она способна высвободить немало памяти.