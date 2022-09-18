Что такое USB4 и чем он отличается от старых разъемов

Последнее время на рынке компьютеров все чаще появляются ноутбуки, поддерживающие USB4 — новый стандарт передачи данных, который, пока что, далеко не так популярен, как USB 3.2. Но, рано или поздно, он гарантированно станет частью любого электронного устройства. Рассказываем, что такое USB4 и чем он хорош.

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Что такое USB4

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Стандарт USB4 был официально представлен еще в 2019 году, но технология начала получать более широкое распространение сравнительно недавно. Она должна прийти на замену USB 3.2, который применяется эксклюзивно на разъемах USB Type-C, но, в отличие от предшественника, протокол USB4 имеет обратную совместимость со всеми предыдущими версиями вплоть до USB 2.0 при наличии переходника. Правда, для того, чтобы получить преимущества USB4, так или иначе понадобятся новые кабели — старые USB Type-C ограничат скорость передачи файлов.

Чем USB4 отличается от прошлых версий

Прежде всего, USB4 отличается от прошлых стандартов USB повышенной пропускной способностью. Если на USB 3.2 максимальная скорость передачи данных составляет до 20 Гб/с, то на USB4 она возрастет вплоть до 40 Гб/c. Кроме того, новый стандарт станет гораздо более многозадачным. Так, USB4 поддерживает трансляцию изображения на два 4К-экрана через один порт, параллельно заряжая подключенные устройства и передавая данные. Он также поддерживает внешние видеокарты eGPU.

Иными словами, функционал USB4 похож на то, что предлагает протокол Thunderbolt 3 — совместная разработка Intel и Apple, которая чаще всего встречается на iPhone, iPad и других устройствах производителя. Разница лишь в том, что, в отличие от технологии Thunderbolt, USB4 позиционируется как универсальный стандарт для всех производителей компьютерной техники, а не премиальная опция, доступная лишь владельцам дорогих устройств.

Помимо этого, USB4 поддерживает USB Power Delivery — это позволит разъему обеспечивать до 100 Вт электропитания для подключенных на зарядку устройств. Опять же, эта система давно внедрена в продукцию Apple, но, благодаря USB4, она будет доступна повсеместно.

Станет ли USB4 общепринятым разъемом

Это вряд ли произойдет в ближайшее время, но, скорее всего, в будущем USB4 станет по-настоящему универсальным стандартам. Для этого производителям техники придется капитально обновить семейства своих продуктов: от смартфонов, планшетов и компьютерных комплектующих до зарядных устройств и прочей периферии. Тем не менее, это наверняка произойдет. Как ни крути, внедрение USB4 повысит минимальную скорость передачи данных до 20 Гб/с и принесет многозадачность, которой славится Thunderbolt, на другие платформы.