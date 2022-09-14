Фанаты Apple пожаловались на вес iPhone 14 Pro Max

Фанаты Apple в Китае возмутились увеличенному до 240 граммов весу iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Отмечается, что последний флагман Apple стал самым тяжелым смартфоном в истории компании. Пользователи считают, что с учетом защитного чехла вес смартфона будет превышать привычные и удобные значения.

В соцсетях китайские фанаты Apple разделились на два лагеря. Одна половина считает, что увеличение объемов и веса гаджетов неизбежно. Вторая часть уверена, что из-за увеличения габаритов и массы iPhone 14 Pro Max все больше отходит от сути «мобильного телефона», ключевой особенностью которого является компактность и мобильность.