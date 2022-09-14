В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Фанаты Apple пожаловались на "слишком тяжелый" iPhone 14 Pro Max

Газета.Ru

Фанаты Apple в Китае возмутились увеличенному до 240 граммов весу iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Фанаты Apple пожаловались на вес iPhone 14 Pro Max
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что последний флагман Apple стал самым тяжелым смартфоном в истории компании. Пользователи считают, что с учетом защитного чехла вес смартфона будет превышать привычные и удобные значения.

В соцсетях китайские фанаты Apple разделились на два лагеря. Одна половина считает, что увеличение объемов и веса гаджетов неизбежно. Вторая часть уверена, что из-за увеличения габаритов и массы iPhone 14 Pro Max все больше отходит от сути «мобильного телефона», ключевой особенностью которого является компактность и мобильность.

При этом прошлогодний iPhone 13 Pro Max весит 238 граммов, что также нередко становится причиной критики со стороны владельцев гаджета.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители