Чем Apple Watch Series 8 отличается от Series 7 - все нюансы и особенности

На прошедшей презентации Apple компания официально представила Apple Watch Series 8 — следующую модель умных часов, которая придет на смену Series 7. Правда, после анонса многие пользователи задались вопросом: а в чем разница между двумя устройствами, если она вообще есть? Отвечаем — разница и впрямь есть. Но незначительная.

Фото: Apple Apple

Технические характеристики

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Apple Watch Series 8 работает на базе того же процессора, что и Series 7: формально производитель якобы модифицировал чип, но, по факту, конечный пользователь не заметит разницы. Габариты экрана (352 х 430 и 396 х 484 мм), размеры корпуса и визуальный дизайн устройства также не изменились. Series 8, как и предыдущая модель, имеет защиту от пыли IP6X и влагозащиту WR50, которая защищает часы при погружении под воду на глубину до 50 метров.

Что касается операционной системы и памяти, Series 8 работает на новой WatchOS 9 — свежая версия операционной системы доступна и владельцам Series 7, но им придется загрузить обновление самостоятельно. Объем оперативной памяти обеих моделей составляет 1 ГБ, объем встроенного хранилища — 32 ГБ. Заявленное время автономной работы Series 8 и Series 7 — 18 часов, однако новинка способна проработать дольше за счет режима пониженного энергопотребления.

Функции и приложения

Ключевое отличие Series 8 от предыдущих моделей Apple Watch — это датчик температуры, который выполняет целый ряд функций: от банального измерения температуры тела до отслеживания менструального цикла и других физиологических изменений. Помимо этого, благодаря улучшенным акселерометрам и гироскопам Series 8 способны распознавать ДТП. Если владелец часов попадет в автомобильную катастрофу, часы автоматически вызовут помощь и оповестят о произошедшем список доверенных контактов.

Если не считать эти приятные, но незначительные новшества, остальные фишки Series 8 доступны и на предыдущих моделях часов — их владельцам лишь нужно обновить устройства до WatchOS 9.

Что лучше: Series 8 или Series 7