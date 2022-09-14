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3 часа назад

В Европе признались в большой зависимости от России в космосе

Lenta.ru

Европе нужно больше инвестировать в космонавтику, поскольку в настоящее время она переживает болезненное, но необходимое прекращение связей с Россией, признался в ходе конференции World Satellite Business Week генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. Об этом сообщает SpaceNews.

В Европе признались в большой зависимости от России в космосе
Фото: РоскосмосРоскосмос

Он напомнил, что Европа и Россия прекратили сотрудничество по программам ExoMars и остановили запуски ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. «Вы понимаете, особенно в Европе, насколько мы зависим в космосе от России», — сказал Ашбахер.

Глава ЕКА отметил, что будет добиваться увеличения бюджета агентства на четверть: с текущих 14,5 миллиарда евро (на три года) до 18,7 миллиарда. Ашбахер отметил инфляцию в ЕС и рост цен на энергоресурсы как факторы, угрожающие финансовой устойчивости ЕКА.

В августе ЕКА допустило использование ракет американской компании SpaceX в качестве замены российских носителей семейства «Союз».

В июле EКA полностью прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars-2022.

Наука и техника,SpaceX,Роскосмос,Европейское космическое агентство,ЕС,
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