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3 часа назад

Apple снова рассказала об уязвимости своих устройств

Lenta.ru

Apple снова представила срочное обновление, устраняющее ряд уязвимостей на устройствах бренда. Об этом сообщает издание The Register.

Apple рассказала об уязвимости своих устройств
Фото: ReutersReuters

По словам специалистов, всего было выпущено пять патчей безопасности, которые исправляют уязвимости в операционных системах iPhone, iPad и Mac. Одна из них, известная под идентификатором CVE-2022-32917, позволяла вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра. В отчете Apple говорится, что компании известно о том, что с помощью данной системной бреши уже проводились реальные атаки на пользователей техники.

Патчи безопасности вышли для смартфона iPhone 6, планшетов iPad Air 2 и iPad Pro, плеера iPod touch 7-го поколения и более новых устройств. Также инженеры компании рассказали, что устранили критические недостатки в macOS Monterey 12.6 и macOS Big Sur 11.7.

В заявлении корпорации также говорится, что в ближайшее время будут выпущены апдейты для tvOS 16 и watchOS 9. Apple попросила пользователей следить за анонсом обновлений.

В конце августа Apple раскрыла серию серьезных уязвимостей в собственных смартфонах, планшетах и компьютерах. Критические проблемы позволяли получить полный контроль над iPhone, iPad и Mac.

Наука и техника,Apple,
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