Apple рассказала об уязвимости своих устройств

Apple снова представила срочное обновление, устраняющее ряд уязвимостей на устройствах бренда. Об этом сообщает издание The Register.

Фото: Reuters Reuters

По словам специалистов, всего было выпущено пять патчей безопасности, которые исправляют уязвимости в операционных системах iPhone, iPad и Mac. Одна из них, известная под идентификатором CVE-2022-32917, позволяла вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра. В отчете Apple говорится, что компании известно о том, что с помощью данной системной бреши уже проводились реальные атаки на пользователей техники.

Патчи безопасности вышли для смартфона iPhone 6, планшетов iPad Air 2 и iPad Pro, плеера iPod touch 7-го поколения и более новых устройств. Также инженеры компании рассказали, что устранили критические недостатки в macOS Monterey 12.6 и macOS Big Sur 11.7.

В заявлении корпорации также говорится, что в ближайшее время будут выпущены апдейты для tvOS 16 и watchOS 9. Apple попросила пользователей следить за анонсом обновлений.