Пользователям iPhone посоветовали не обновлять iOS

«У меня приоритет на то, чтобы просто все работало и не было проблем. Поэтому если у человека нет желания узнать, что готовила Apple в течение целого года и что там вышло, то тогда да, можно и подождать. Мне кажется, сейчас очень активно говорят про проблемы после обновления, поэтому тут нужно отдавать себе в том, готов ли ты пожертвовать теми или иными функциями. В силу нынешнего удивительного времени каждый гаджет может если не "окирпичиться", то вынужденно лишиться части привычных функций», — заметил эксперт.