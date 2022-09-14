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2 часа назад

«Инстаграм»* в России хотят разблокировать из-за «хорошего поведения»

Чемпионат.com

Недавно лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил в Госдуме с предложением разблокировать доступ к социальной сети «Инстаграм»* в России.

«Инстаграм» в России хотят разблокировать из-за «хорошего поведения»
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Нечаев отметил, что в целом соцсеть «начала себя хорошо вести», а вице-президент Meta* извинился за действия компании ещё весной, так что держать «Инстаграм»* заблокированным особо не имеет смысла.

Может, нам проще всё-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении «Инстаграм»*, раз он начал себя хорошо вести.

Социальные сети Meta* заблокированы в России ещё с марта этого года. Когда к ним снова вернут доступ, неизвестно.

* — Meta признана в России экстремистской организацией. Деятельность компании запрещена в России, как и социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук»

Наука и техника,Алексей Нечаев,Госдума,
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