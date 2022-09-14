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1 час назад

Показавшего iPhone 14 Pro Max раньше времени блогера оштрафовали на 1,7 млн рублей

Газета.Ru

Несмотря на то что продажи смартфонов линейки iPhone 14 начнутся лишь 16 сентября, в Китае первые партии стали рассылать раньше времени. В связи с этим прямой эфир с обзором одного из первых владельцев iPhone 14 Pro Max был заблокирован, а сам он получил штраф в размере 200 тыс. юаней (около 1,7 млн руб.), сообщает портал Mobiltelefon.

Apple оштрафовала блогера на 1,7 млн рублей за распаковку нового iPhone
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что стример из Китая решил воспользоваться ситуацией и показать эксклюзивную распаковку и тест смартфона в прямом эфире. Однако таким образом он нарушил эмбарго, вследствие чего на него и были наложены санкции и большой штраф.

За время обзора блогер успел вживую показать новую фиолетовую расцветку iPhone 14 Pro Max и протестировать устройство в бенчмарке AnTuTu, в котором смартфон набрал 969 тыс. баллов. Благодаря нашумевшей трансляции ему удалось набрать около 500 новых подписчиков, что мало по меркам китайской соцсети Weibo.

Также в данном случае санкции были наложены и на поставщиков — Apple внесла дилеров в черный список на 8 недель. Только по истечении этого времени магазин сможет продолжить торговать новыми моделями.

Официальный старт продаж iPhone 14 во всем мире состоится 16 сентября. Однако из-за ажиотажа вокруг новинок их доставка в некоторых случаях может задержаться вплоть до ноября. Точные сроки начала продаж новых смартфонов Apple в России не называются.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple по ошибке начала продавать iPhone 14 по новой цене.

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