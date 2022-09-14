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1 час назад

Чем iPhone для японцев отличается от всех остальных

Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал, чего стоит ожидать от японского iPhone и чем он отличается от российской и других версий.

Чем iPhone для японцев отличается от всех остальных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У iPhone, купленных в Японии, есть одна странная и интересная особенность. Дело в том, что на таких устройствах у вас не получится сделать фото без звука. То есть звук затвора в любом случае будет слышен.

Даже если вы попытаетесь полностью отключить звук на iPhone, у вас всё равно он не исчезнет этот «щелчок» при создании фото. Связано это с тем, что в Японии в принципе запрещено фотографировать без звука.

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