Чем iPhone для японцев отличается от всех остальных

Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал, чего стоит ожидать от японского iPhone и чем он отличается от российской и других версий.
У iPhone, купленных в Японии, есть одна странная и интересная особенность. Дело в том, что на таких устройствах у вас не получится сделать фото без звука. То есть звук затвора в любом случае будет слышен.
Даже если вы попытаетесь полностью отключить звук на iPhone, у вас всё равно он не исчезнет этот «щелчок» при создании фото. Связано это с тем, что в Японии в принципе запрещено фотографировать без звука.