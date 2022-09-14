Чем iPhone для японцев отличается от всех остальных

Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал, чего стоит ожидать от японского iPhone и чем он отличается от российской и других версий.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

У iPhone, купленных в Японии, есть одна странная и интересная особенность. Дело в том, что на таких устройствах у вас не получится сделать фото без звука. То есть звук затвора в любом случае будет слышен.