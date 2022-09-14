Google и NASA объединились

Компания Google представила свою новую веб-платформу. На ней можно изучить в подробностях нашу Солнечную систему.
Так, Google Arts & Culture объявила о новой онлайн-выставке, создавать которую помогали специалисты NASA. Она освещает некоторые из самых захватывающих подвигов современной науки и астрономии.
Теперь пользователи смогут не только «покрутить» 3D-модели планет Солнечной системы, если вбить соответствующий запрос в поиске.
Google добавила возможность рассмотреть небесные тела со всех сторон благодаря технологии дополненной реальности (AR).
По словам представителей поискового гиганта, при просмотре 3D-модели планеты или Луны, в Google Поиске вас будут встречать маркеры знаковых моментов и известных достопримечательностей, таких, например, как место посадки «Аполлона-11» и китайского аппарата «Чанъэ-4».