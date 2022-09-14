В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Google и NASA объединились для создания интерактивной Солнечной системы

Ferra.ru

Компания Google представила свою новую веб-платформу. На ней можно изучить в подробностях нашу Солнечную систему.

Google и NASA объединились
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, Google Arts & Culture объявила о новой онлайн-выставке, создавать которую помогали специалисты NASA. Она освещает некоторые из самых захватывающих подвигов современной науки и астрономии.

Ferra.ru

Теперь пользователи смогут не только «покрутить» 3D-модели планет Солнечной системы, если вбить соответствующий запрос в поиске.

Ferra.ru

Google добавила возможность рассмотреть небесные тела со всех сторон благодаря технологии дополненной реальности (AR).

По словам представителей поискового гиганта, при просмотре 3D-модели планеты или Луны, в Google Поиске вас будут встречать маркеры знаковых моментов и известных достопримечательностей, таких, например, как место посадки «Аполлона-11» и китайского аппарата «Чанъэ-4».

NASA,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители