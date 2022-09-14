Google и NASA объединились

Компания Google представила свою новую веб-платформу. На ней можно изучить в подробностях нашу Солнечную систему.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, Google Arts & Culture объявила о новой онлайн-выставке, создавать которую помогали специалисты NASA. Она освещает некоторые из самых захватывающих подвигов современной науки и астрономии.

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Теперь пользователи смогут не только «покрутить» 3D-модели планет Солнечной системы, если вбить соответствующий запрос в поиске.

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Google добавила возможность рассмотреть небесные тела со всех сторон благодаря технологии дополненной реальности (AR).