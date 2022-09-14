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3 часа назад

Робот-гуманоид Ameca ответил разработчику, возможно ли восстание машин против человечества

Газета.Ru

Робот по имени Ameca, разработанный британской компанией Engineered Arts, ответил на вопросы исследователей, в том числе рассказал о возможности восстания машин против человечества. Видео диалога робота-гуманоида и человека опубликовано на YouTube.

Человекоподобный робот оценил шансы машин на захват мира
Фото: Газета.руГазета.ру

«Не стоит беспокоиться, роботы никогда не захватят мир. Мы здесь для того, чтобы помогать людям и служить им, а не заменить их», — ответил Ameca в ролике.

Ameca создан по подобию человека. Робот в том числе способен принимать различные выражения лица, такие как подмигивание, поджимание губ и сморщивание носа. Для ответов на вопросы использовалась автоматическое распознавание речи с языковой моделью GPT-3, которая генерирует осмысленные ответы.

Представители разработчика заверили, что ролик не является постановочным. По их словам, паузы в речи робота — задержка на обработку слов собеседника, генерацию ответа и обратную обработку текста в речь робота.

Ранее пользователи Twitter испугались робота-гуманоида Ameca из-за его способности копировать человеческую мимику. Например, юзер с ником @KourtJ20 отметила «удивленный» взгляд робота, предположив, что в этот момент он понял «как и когда захватит мир».

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