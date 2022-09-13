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8 минут назад

WhatsApp разрешил скрывать статус "онлайн"

Елена Прошина

В последнем обновлении мессенджер WhatsApp добавил возможность пользователям скрывать статус «онлайн». Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp добавил долгожданную функцию
Фото: ReutersReuters

Пока что такая функция появилась в бета-версии на платформе Android. Кроме того, новый скрытый режим позволяет настроить те контакты, которые будут видеть статус «онлайн». Будет ли эта функция доступна для iOS и ПК, пока неизвестно.

Данное нововведение было анонсировано ещё в августе – тогда Марк Цукерберг объявил, что помимо скрытого режима, в WhatsApp появится возможность блокировать скриншоты, а также «тихо» выходить из групповых чатов.

Ранее стало известно, что в мессенджере Telegram также появятся новые функции.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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