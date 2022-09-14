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1 час назад

Запуск новой группы спутников Starlink перенесен на сутки

BFM.RUиещё 1

Запуск с новой группой спутников Starlink перенесен из-за непогоды.

Запуск новой группы спутников Starlink перенесли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была вывести на орбиту 54 мини-спутника для пополнения группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск перенесен на утро четверга, он должен состояться около 5 утра по московскому времени, пишет «Интерфакс».

С 2019 года SpaceX запустила уже 3400 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Наука и техника,SpaceX,
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