Запуск новой группы спутников Starlink перенесли

Ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была вывести на орбиту 54 мини-спутника для пополнения группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск перенесен на утро четверга, он должен состояться около 5 утра по московскому времени, пишет «Интерфакс» .

С 2019 года SpaceX запустила уже 3400 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.