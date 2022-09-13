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34 минуты назад

Ученый предрек гибель человечества в ближайшие 100 млн лет

Деловая газета "Взгляд"

Человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 млн лет, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Названы сроки гибели человечества
Фото: The University of Tokyo, Pixabay CC-0The University of Tokyo, Pixabay CC-0

«В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет», – сказал Митрофанов на научном семинаре в Москве, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что, возможно, на Земле произойдет нечто подобное тому, что когда-то «не пережили динозавры». При этом ученый добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, например, каждые 100 млн лет.

Напомним, больше тысячи ученых со всего мира, включая Россию, подписали «Всемирную климатическую декларацию» с призывом прекратить политизировать глобальное потепление.

В документе говорится о том, что на самом деле никакой катастрофической ситуации на Земле с изменением климата не происходит – все процессы идут так, как им положено, а влияние антропогенного фактора на глобальное потепление преувеличено.

Наука и техника,Игорь Митрофанов,РАН,
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