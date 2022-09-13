Названы сроки гибели человечества

Человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 млн лет, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Фото: The University of Tokyo, Pixabay CC-0 The University of Tokyo, Pixabay CC-0

«В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет», – сказал Митрофанов на научном семинаре в Москве, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что, возможно, на Земле произойдет нечто подобное тому, что когда-то «не пережили динозавры». При этом ученый добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, например, каждые 100 млн лет.

Напомним, больше тысячи ученых со всего мира, включая Россию, подписали «Всемирную климатическую декларацию» с призывом прекратить политизировать глобальное потепление.