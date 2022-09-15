МТС выпустит в продажу умные телевизоры на Android

МТС запустит в продажу в октябре 2022 года умные телевизоры Kion Smart TV на операционной системе Android 11. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора в четверг.

Так, в розничной сети МТС, как рассказали в компании, уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и высоким качеством изображения с диагоналями 24, 32, 43, 50, 55, 65 дюйма по цене от 8,5 тыс. рублей до почти 44 тыс. рублей.

В МТС пояснили, что в телевизорах будет 1,5 гигабайта оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти, а управление приложениями будет осуществляться с помощью пульта с поддержкой голосового ввода. Сам телевизор будет работать в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения, позволяющих использовать телевизор при отсутствии доступа к интернету. Кроме того, на устройстве будет доступна настройка детского профиля. "Пользоваться сервисом можно на пяти устройствах (включая мобильные телефоны и планшеты) под одной учетной записью", - добавили в МТС.