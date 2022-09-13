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55 минут назад

Google передумала производить смартфоны в Китае

Газета.Ru

Cмартфоны серии Pixel от американской компании Google планируют начать выпускать в Индии. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Google передумала производить смартфоны в Китае
Фото: GoogleGoogle

«Google уже рассмотрела заявки от расположенных в Индии производителей, готовых выпускать от 500 тыс. до 1 млн смартфонов Pixel каждый год», — говорится в статье.

Отмечается, что в результате корпорация начнет постепенно переносить производство из Китая.

Среди причин — постоянные локдауны на предприятиях в КНР из-за коронавируса, а также обострение отношений между США и Китаем. Речь идет о первоначальном переносе 10-20% от ожидаемого годового объема гаджетов.

По данным издания, Google стала второй из крупнейших компаний после Apple, рассматривающих Индию в качестве альтернативы китайским производителям. Пока неизвестно, какие именно модели смартфонов Google будут собирать в Индии. В самой стране компания продавала только две модели — Pixel 4a и 6a.

Ранее сообщалось, что японское подразделение Google представило лимитированную серию картофельных чипсов со «вкусами смартфонов» Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Наука и техника,Google,Apple,
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