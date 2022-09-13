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1 час назад

Apple отказалась от продажи популярных гаджетов

Газета.Ruиещё 1

Вскоре после презентации Far Out, на которой помимо iPhone 14 были представлены Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra, компания Apple отказалась от производства и продаж сразу трех моделей смарт-часов. Об этом сообщает издание Business Insider.

Apple отказалась от продажи популярных гаджетов
Фото: AppleApple

Отмечается, что под «сокращение» попали модели Apple Watch Series 3, выпущенные в 2017 году, оригинальные Apple Watch SE от 2020 года, а также прошлогодние Apple Watch Series 7. Таким образом, на официальном сайте Apple сегодня можно заказать только новейшие модели смарт-часов: SE 2, Series 8, а также Ultra.

Из всех снятых с продаж Apple Watch американская IT-корпорация перестанет поддерживать только модель Series 3. Хотя ее еще можно сдать на ремонт в официальный сервисный центр, выше версии watchOS 8 она никогда не обновится.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Apple отказалась от продаж популярной модели наушников – AirPods Pro первого поколения.

Наука и техника,Apple,
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