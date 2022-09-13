В WhatsApp нашли новую функцию

Свежая бета-версия WhatsApp продемонстрировала, какое нововведение появится в мессенджере уже в ближайшее время.
Наши коллеги из WABetaInfo изучили тестовую версию Android-версии приложения под номером 2.22.20.9 и выявили с её помощью новую функцию. Оказалось, что команда разработчиков даст пользователям возможность скрывать свой онлайн-статус. Причём не только для определённых контактов, но и для всех пользователей сервиса.
На данный момент неизвестно, как скоро девелоперы переведут свежую разработку в статус доступной всем пользователям.
Напомним, что впервые о подобной возможности скрывать свой статус в WhatsApp стало известно ещё в начале августа 2022 года. Тогда же разработчики платформы пообещали внедрить возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников.