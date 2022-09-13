В WhatsApp нашли новую функцию

Свежая бета-версия WhatsApp продемонстрировала, какое нововведение появится в мессенджере уже в ближайшее время.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Наши коллеги из WABetaInfo изучили тестовую версию Android-версии приложения под номером 2.22.20.9 и выявили с её помощью новую функцию. Оказалось, что команда разработчиков даст пользователям возможность скрывать свой онлайн-статус. Причём не только для определённых контактов, но и для всех пользователей сервиса.

На данный момент неизвестно, как скоро девелоперы переведут свежую разработку в статус доступной всем пользователям.