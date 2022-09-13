В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
30 минут назад

WhatsApp разрешит скрывать ото всех пользователей, что вы онлайн

Ferra.ru

Свежая бета-версия WhatsApp продемонстрировала, какое нововведение появится в мессенджере уже в ближайшее время.

В WhatsApp нашли новую функцию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Наши коллеги из WABetaInfo изучили тестовую версию Android-версии приложения под номером 2.22.20.9 и выявили с её помощью новую функцию. Оказалось, что команда разработчиков даст пользователям возможность скрывать свой онлайн-статус. Причём не только для определённых контактов, но и для всех пользователей сервиса.

На данный момент неизвестно, как скоро девелоперы переведут свежую разработку в статус доступной всем пользователям.

Напомним, что впервые о подобной возможности скрывать свой статус в WhatsApp стало известно ещё в начале августа 2022 года. Тогда же разработчики платформы пообещали внедрить возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители