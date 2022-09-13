Редкий телефонный номер оценили в $2 млн долларов

На китайской аукционной платформе Ali появился «суперкрасивый номер» телефона со стартовой ценой $2 млн. Об этом сообщает издание My Drivers. Редкий номер состоит из цифр 15666666666 и зарегистрирован в сети оператора China Unicom.

Фото: Газета.ру Газета.ру

My Drivers отмечают, что данная комбинация цифр считается самым успешным числом в Китае, чем и обусловлена высокая стоимость номера. Торги стартуют 10 октября. Минимальная ставка, которая разрешена по этому лоту, равна $7,5 тыс.

Помимо финальной стоимости номера, победителю придется дополнительно перевести на счет аукционной платформы около $55 тыс., которые уже находятся на балансе.

Кто является владельцем номера 15666666666 на данный момент, не сообщается.